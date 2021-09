Russia: ministero Esteri, intervento Usa in affari interni fondato su solida base tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di interferenza degli Stati Uniti negli affari interni della Russia in vista delle elezioni della Duma di Stato è caratterizzata da una solida base tecnologica. È quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'emittente televisiva "Rossja 24". "Questa volta l’intervento si fonda su una base tecnologica molto solida, ed è di questo che abbiamo parlato con l'ambasciatore statunitense, che è stato convocato al ministero degli Esteri", ha dichiarato il diplomatico. Zakharova ha chiarito che questa base è formata “dagli stessi giganti di Internet, monopoli informatici degli Stati Uniti, che sono, per così dire, separati dallo Stato", ma allo stesso tempo "stanno seguendo una rotta favorevole a Washington in campo internazionale". (Rum)