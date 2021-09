India: Tlc, via libera a percorso automatico per tutti gli investimenti esteri diretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le riforme procedurali, che sono cinque, è stato stabilito innanzitutto un calendario per le aste, da tenersi di norma nell’ultimo trimestre di ogni esercizio finanziario. A ciò si aggiunge la riduzione degli adempimenti mediante l’impiego di autocertificazioni e di procedure digitali. Infine, sono state approvate misure di sgravio e sostegno della liquidità dei fornitori di servizi di telecomunicazione, vale a dire moratorie fino a quattro anni per i pagamenti dovuti per lo spettro o per le quote dei ricavi lordi rettificati. (segue) (Inn)