Difesa: fonti stampa, Australia intende annullare contratto con Naval Group per sviluppo sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo australiano intende annullare il contratto da 90 miliardi di dollari con il gruppo francese Naval Group per la costruzione di sottomarini. Lo riferisce il quotidiano “The Australian Financial Review”, secondo cui l’esecutivo guidato da Scott Morrison potrebbe unirsi a un progetto a guida Usa-Regno Unito per un sottomarino a propulsione nucleare. Il governo di Canberra potrebbe essere stato spinto a cambiare posizione dall’evoluzione della situazione strategica nella regione del Pacifico e dell’Asia sudorientale, in particolare per le politiche aggressive della Cina. Gli Stati Uniti starebbero intanto pianificando l’impiego della base navale di Perth per i sottomarini della classe Virginia, mentre il Regno Unito, che impiega sottomarini a propulsione nucleare, dovrebbe aiutare l’Australia nello sviluppo di reattori. Secondo fonti del quotidiano “Afr”, Morrison avrebbe provato a contattare in giornata il presidente francese Emmanuel Macron per affrontare la questione, mentre la prossima settimana il premier australiano si recherà in visita a Washington. “Afr” riporta inoltre che in giornata a Canberra si sarebbe tenuto un incontro segreto fra i membri del governo in merito al programma di sviluppo navale del Paese. (segue) (Res)