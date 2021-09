Speciale scuola: ministero, al via candidature per entrare in Green Community

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via, da oggi, le candidature per entrare a far parte della Green Community, la rete nazionale voluta dal ministero dell'Istruzione per dare supporto all'amministrazione e alle scuole di tutto il territorio nazionale nella realizzazione del Piano RiGenerazione Scuola, il Piano per la transizione ecologica e culturale, pensato nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda 2030 dell'Onu. Lo riferisce una nota del ministero dell'Istruzione. La Community - che sarà costituita da rappresentanti di amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, organizzazioni no profit e profit, anche di rilievo internazionale - ha l'obiettivo di valorizzare i progetti e le attività già in corso nelle scuole, individuare e diffondere le buone pratiche, ma anche di offrire un importante repertorio di strumenti e opportunità per affrontare in modo sistemico i problemi ambientali. "Ho fortemente voluto il Piano RiGenerazione Scuola perché educare i giovani alla sostenibilità, insegnare loro un nuovo modo di abitare il mondo, è la priorità - afferma la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia -. L'educazione alla sostenibilità non è un tema da affrontare, ma è il tema che coinvolge tutti gli altri saperi e tutti gli altri aspetti della società. Dobbiamo formare i giovani a una cittadinanza nuova, insegnando loro a muoversi, consumare e vivere in maniera sostenibile. Per questo il Piano ha quattro pilastri: i saperi, i comportamenti, le infrastrutture fisiche e digitali e le opportunità. Ed è nella realizzazione di questi pilastri che la Green Community è chiamata a dare il proprio contributo". La domanda potrà essere compilata online e potrà essere presentata fino al prossimo 15 ottobre. (Com)