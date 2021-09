Speciale scuola: Renzi, per evitare follia dad cambiare regole quarantena per vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scuola riparte in presenza. Viva il green pass, altro che banchi a rotelle. Un grande augurio agli studenti: la sfida educativa è la più importante”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua E-news. “In tempi di intelligenza artificiale e algoritmi, scommettere sul cuore e sul cervello è più necessario che mai – spiega - Il mondo di oggi ci mostra come tutto - dalle fake news alla vittoria dei Talebani, dalla conquista dello spazio alle sfide della sostenibilità - richiami la nuova generazione alla fatica dello studio, alla sfida del conoscere. Studiate, ragazzi, studiate. E spero che, per evitare la follia della dad, cambino rapidamente le regole della quarantena per i vaccinati. (Rin)