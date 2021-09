Speciale scuola: MI, ricostituita Commissione nazionale per Sistema integrato 0-6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri, 14 settembre, la seduta di insediamento della nuova Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni. La Commissione, giunta a scadenza e ricostituita con decreto ministeriale n. 258 del 6 agosto 2021, ha compiti consultivi e propositivi sulla realizzazione del Sistema integrato 0-6, che comprende i servizi educativi per l'infanzia (nidi, sezioni primavera, servizi integrativi) e la Scuola dell'infanzia, ed è composta da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini dalla nascita fino all'ingresso nella scuola dell'obbligo individuati dal ministero dell'Istruzione e dalla Conferenza unificata. Lo comunica una nota del ministero dell'Istruzione. (Com)