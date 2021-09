Romania: Chiesa ortodossa, Ue non può imporre riconoscimento matrimoni omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non può obbligare gli Stati membri a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Lo ha detto il portavoce della Chiesa ortodossa romena, Vasile Banescu, in una dichiarazione ripresa dall'agenzia di stampa "Digi 24". La dichiarazione arriva dopo che il Parlamento europeo ha chiesto alla Romania di riconoscere questo tipo di matrimoni. "Nel campo del diritto di famiglia e del matrimonio, rispettivamente, gli Stati membri dell'Ue hanno ed è naturale avere un'assoluta totale indipendenza della legislazione. Pertanto, la questione del riconoscimento obbligatorio del cosiddetto matrimonio omosessuale in tutta l'Ue non può essere imposta. Questa è una costruzione politica democratica, non totalitaria", ha affermato Banescu. "Il matrimonio è solo l'unione tra una donna e un uomo", ha aggiunto il rappresentante della Chiesa ortodossa romena. (segue) (Rob)