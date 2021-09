Romania: Chiesa ortodossa, Ue non può imporre riconoscimento matrimoni omosessuali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giugno 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza storica in cui sottolineava che gli Stati membri dell'Ue non possono ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino dell'Unione rifiutando di concedere al proprio coniuge omosessuale un cittadino di un paese extra Ue, un diritto di soggiorno derivato sul loro territorio. La decisione riguardava il caso che coinvolgeva il cittadino romeno Relu Adrian Coman e il suo compagno omosessuale, il cittadino statunitense Robert Clabourn Hamilton. I due hanno fatto causa alla Romania per non aver riconosciuto il loro matrimonio avvenuto a Bruxelles otto anni fa e hanno chiesto il riconoscimento del loro matrimonio affinché lo statunitense possa ricevere il diritto di soggiorno in Romania (Rob)