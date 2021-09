Conti pubblici: entrate tributarie e contributive in crescita dell'8,8 per cento nei primi sette mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate tributarie e contributive nei primi sette mesi dell'anno evidenziano nel complesso una crescita dell'8,8 per cento (+32.389 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo dell'anno 2020. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze. Il dato tiene conto della variazione positiva del 10 per cento (+ 24.204 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 6,4 per cento (+8.185 milioni di euro). L'importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 6 settembre scorso. Si deve considerare che il confronto tra il risultato dei primi sette mesi del 2021 e quello del corrispondente periodo dell'anno precedente presenta elementi di disomogeneità che riflettono gli effetti delle misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria nelle quali rientrano sospensioni, riduzioni o recupero dei versamenti per diverse tipologie d'imposta. Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il report delle entrate tributarie internazionali del mese di luglio 2021, che fornisce l'analisi dell'andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i "bollettini mensili" di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna.(Rin)