Usa: le rivelazioni di Woodward mettono nei guai il generale Milley (2)

- Il generale dovrà presentarsi in audizione al Congresso il prossimo 28 settembre e, in quella occasione, dovrà con ogni probabilità fronteggiare furiosi attacchi da parte del Partito repubblicano. Il senatore Marco Rubio, membro della commissione Affari esteri, ha parlato su “Fox News” di “colpo di Stato” e ha invitato l’attuale presidente Joe Biden a rimuovere Milley, accusato di aver “agito per minare l’autorità del suo comandante in capo”. A chiedere le dimissioni del capo di Stato maggiore congiunto è stato anche il colonnello in congedo Alexander Vindman, che pure testimoniò contro Trump nel primo procedimento di impeachment. “Se tutto questo è vero il generale Milley deve dimettersi. Ha usurpato l’autorità civile, ha interrotto la catena di comando, ha violato il sacrosanto principio del controllo civile sul potere militare”, ha twittato oggi l’ufficiale. “È un precedente estremamente pericoloso”. (segue) (Nys)