Usa: le rivelazioni di Woodward mettono nei guai il generale Milley (3)

- Lo stesso Trump ha affermato ieri che Milley andrebbe processato per “tradimento”, pur sollevando dubbi sulla veridicità di quanto riportato nel libro di Woodward e Costa. “La gente che ha costruito questa storia è malata e demente, chi l’ha stampata è pessima allo stesso modo”, ha scritto l’ex presidente in una dichiarazione. Tuttavia, scrive oggi il sito d’informazione politica “Axios”, molti repubblicani sono convinti che sia stato lo stesso Milley a raccontare personalmente agli autori del libro i fatti più controversi, presentati in maniera estremamente precisa e circostanziata. Il 28 settembre, peraltro, il generale statunitense dovrà spiegare alla commissione Servizi armati del Pentagono anche le circostanze del caotico ritiro dall’Afghanistan. Dichiarazioni che la Casa Bianca seguirà con grande attenzione, nel timore che il generale possa prendere le distanze dalle decisioni del presidente Biden e raccontare di aver consigliato a quest’ultimo di mantenere alcune migliaia di truppe nel Paese. (Nys)