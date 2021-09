Ue: Zanni (Lega), lotta a Covid non è successo, ringraziare Stati per campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lotta al Covid, si dovrebbe "evitare di definire un successo la situazione in cui siamo oggi". Lo ha detto il presidente del gruppo Identità e Democrazia (Id) al Parlamento europeo, l'eurodeputato della Lega, Marco Zanni, alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito sullo stato dell'Unione europea. "Certo, c'è stato un cambio di rotta, lei è venuta in questo Parlamento a gennaio riconoscendo degli errori e le mancanze dell'Unione, ma ancora oggi non è abbastanza e ancora oggi dobbiamo dire grazie agli Stati che hanno messo in campo una macchina per le vaccinazioni che non è certo merito del coordinamento e della Commissione europea. L'aver corretto il tiro non può essere definito come un successo, ma piuttosto qualcosa su cui riflettere in futuro", ha dichiarato. "Sulla crisi economica ancora oggi lei ha giustamente dato adito a quello che è stato il Next Generation Eu, ma andiamo ad analizzare quello che è: i primi soldi sono arrivati un anno e mezzo dopo la crisi. Non è abbastanza, Abbiamo perso tempo e ancora oggi siamo molto lontani in termini di posti di lavoro nel recuperare il livello che avevamo pre-pandemia", ha proseguito. "Un tema nuovo, quello di oggi, quello della difesa. Lei mi pare abbia lanciato un progetto di cui si discuterà: io dico che la forza di azione occidentale già esiste, si chiama Nato, perché la difesa e la cooperazione militare europea non può prescindere dal Regno Unito e dalla cooperazione con gli Stati Uniti. C'è stato solo un problema, che è come sempre un problema di soldi. Noi troppo spesso abbiamo approfittato dell'ombrello dell'alleato americano e gli Stati non hanno fatto il loro dovere nell'investire in difesa, e lei da ex ministro della Difesa di un Paese importante lo sa molto bene", ha evidenziato. (segue) (Beb)