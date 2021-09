Ue: Zanni (Lega), lotta a Covid non è successo, ringraziare Stati per campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul green, sull'ambiente, un altro punto su cui questa Commissione ha lavorato molto: anche qui, basta approcci ideologici. E' un tema importante ma va trattato con pragmatismo. La transizione che oggi l'Unione e la Commissione hanno costruito è una transizione ecologica per i ricchi, non è una transizione ecologica corretta, non è una transizione ecologica che deve pesare sui cittadini meno abbienti, ed è inconcepibile che il vicepresidente (della Commissione europea, Frans) Timmermans, numero due di una Commissione che lei stessa nel 2019 ha definito 'politica', dica che questa non è responsabilità della Commissione, ma sono i politici che devono decidere come devono redistribuire i costi di questa transizione", ha evidenziato. "Chiudo sul tema del futuro, sul tema dell'integrazione: ne stiamo discutendo, ne discuteremo. Oggi più o meno siamo tutti consapevoli che serve riformare l'Unione con idee diverse. Io mi permetto di dare un suggerimento: basta procedere con l'integrazione europea forzando i cittadini. I cittadini dobbiamo convincerli di questo progetto, non si può portare avanti un progetto politico forzando la volontà dei cittadini", ha concluso. (Beb)