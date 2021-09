Imprese: Assoreti, al via accordo con Enel Foundation, formazione sostenibile per oltre 25 mila consulenti finanziari e giovani talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 25 mila i consulenti finanziari delle società aderenti ad Assoreti che gestiscono attualmente il patrimonio di 4,8 milioni di risparmiatori italiani. Un valore che si traduce in più di 745 miliardi di euro, raddoppiato nell’ultimo decennio e che si stima possa raggiungere, nel 2025, 1.000 miliardi. Guardando ai prossimi cinque anni anche per la nuova generazione le prospettive professionali sono molto interessanti: le dinamiche anagrafiche delle Reti pongono infatti le condizioni per una maggiore apertura del settore a giovani talenti che potranno disporre, già all’avvio della carriera, di portafogli complessivi di decine di miliardi di euro che permettono futuri sostenibili. Numeri che testimoniano la solidità del sistema e che guardano alla consulenza finanziaria come custode di una crescente responsabilità verso investimenti che parteciperanno attivamente al processo di transizione sostenibile del Paese. E’ da questo assunto che ha preso il via la conferenza “Sostenibilità: un impegno di tutti” promossa, per la prima giornata del Salone del Risparmio, da Assoreti e Assoreti Formazione Studi e Ricerche che, in quest’occasione, insieme ad Enel Foundation - organizzazione non-profit per lo sviluppo di iniziative di ricerca e formazione, ponte tra l’accademia e il mondo delle imprese in tema di energia, sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici – hanno annunciato un progetto strutturato di formazione certificata dedicato agli attuali consulenti finanziari delle associate di Assoreti, e ai giovani talenti intenzionati ad intraprendere questa professione e che guideranno gli italiani nelle future scelte di investimento socialmente responsabili. (segue) (Com)