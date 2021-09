Imprese: Assoreti, al via accordo con Enel Foundation, formazione sostenibile per oltre 25 mila consulenti finanziari e giovani talenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione prevede da un lato l’integrazione strutturale dell’offerta formativa di Assoreti Formazione ai consulenti finanziari delle Reti associate attraverso l’inserimento e lo sviluppo di corsi specialistici e di aggiornamento professionale in tema di sostenibilità, erogati in aula o in modalità e-learning e accreditati presso enti di certificazione. Sarà dato spazio in particolare all’investimento sostenibile al servizio dell’economia reale (Pir, investimenti alternativi e responsabili) approfondendo anche le dinamiche del mercato finanziario ed entrando nel merito dell’evoluzione del servizio di consulenza. Dall’altro, l’accordo mira a garantire anche ai giovani interessati ad entrare nel sistema della consulenza finanziaria le competenze e il know how necessario per una loro attiva partecipazione al futuro sostenibile del Paese. Per questo, con l’obiettivo di favorire la sensibilità e le conoscenze sui valori Esg, il progetto, forte della rete di convenzioni da tempo avviata tra Assoreti ed alcuni principali istituti accademici nazionali, considera anche l’arricchimento dell’offerta formativa dei percorsi di laurea universitaria orientati ai mercati finanziari. I giovani under 30 rappresentano, infatti, circa un terzo degli iscritti alla prova valutativa di abilitazione alla professione del consulente finanziario. Paolo Molesini, presidente Assoreti ha affermato che "i consulenti devono oggi assolvere ad un ruolo che va anche oltre il soddisfacimento delle esigenze del cliente per espandersi in un senso di responsabilità verso le nuove generazioni e per una società più sostenibile. Come l’impresa non risponde più solo alla creazione di valore per i propri azionisti, così le nostre Reti sono tenute, all’esito di un processo che coinvolge più attori, a selezionare queste imprese e aiutarle nel loro sviluppo, nell’ottica di un futuro migliore per tutti. La contemplazione dei fattori Esg rappresenta così un ulteriore ampliamento dell’oggetto della consulenza, che richiede capacità nuove di valutazione e competenze specialistiche. Fondamentale è quindi la formazione del consulente, anche per accrescere la cultura finanziaria dell’investitore e renderlo consapevole delle scelte di investimento, in virtù del valore che tali decisioni possono apportare alla crescita sostenibile". (segue) (Com)