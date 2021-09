Imprese: Assoreti, al via accordo con Enel Foundation, formazione sostenibile per oltre 25 mila consulenti finanziari e giovani talenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’accordo con Enel Foundation va in questa direzione e ci permette di proseguire un percorso che da tempo ci vede impegnati nel garantire formazione certificata e sostenibile, potendo contare su un partner che rappresenta un’eccellenza indiscussa nel settore”, ha concluso. “La sostenibilità è sempre più riconosciuta come elemento centrale per garantire l’affidabilità degli investimenti e la loro capacità di generare valore nel breve e nel lungo termine. Con questa collaborazione intendiamo offrire spunti scientifici e competenze specifiche per arricchire la cultura finanziaria del Paese allineandola alle necessità di una quotidianità sostenibile per tutti, con la consapevolezza che i criteri Esg avranno un ruolo crescente nel determinare le scelte di ciascuno di noi”, ha sottolineato Carlo Papa, Managing Director Enel Foundation. "La sostenibilità rappresenta un asse strategico per la ripartenza e la competitività del Paese”, ha commentato Angelo Riccaboni, presidente Fondazione Prima e del Santa Chiara Lab – Università di Siena, e Co-Chair della rete Europe del «Sustainable Development Solutions Network» (Sdsn) promossa dalle Nazioni Unite. “Il consulente finanziario, assolvendo a un ruolo di supporto fondamentale per il cliente ed essendo fortemente connesso con il mercato, può contribuire alla riconversione sostenibile del tessuto imprenditoriale e al cambiamento del nostro modo di investire. In tale percorso, la formazione è fondamentale per condividere il principio che la sostenibilità non è solo necessaria per l’ambiente e la società ma anche conveniente per le persone e l’economia.” (Com)