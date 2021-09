Covid: Fondo russo investimenti diretti, in Bielorussia vaccino Sputnik V efficiente al 97,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino russo contro il Covid-19 Sputnik V ha dimostrato un'efficienza del 97,2 per cento in Bielorussia. È quanto riferito dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), citando i dati del ministero della Salute della Bielorussia. L'efficacia del farmaco è stata valutata sulla base dei dati di oltre 860 mila persone vaccinate tra gennaio e luglio di quest'anno. Il fondo ha aggiunto che i dati del ministero della Salute hanno confermato la sicurezza del vaccino: in Bielorussia non si sono verificati casi di gravi effetti collaterali e decessi dovuti alla vaccinazione. (Rum)