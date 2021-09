Congo-Kinshasa: Hrw, i massacri nelle province orientali proseguono nonostante la legge marziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imposizione della legge marziale nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) non è servita a fermare gli attacchi dei ribelli e l'uccisione di centinaia di civili negli ultimi mesi. È quanto denunciato l'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) in un rapporto pubblicato oggi, in cui afferma che dall'imposizione della legge marziale - nel maggio scorso - nelle due martoriate province di Ituri e Nord Kivu sono stati uccisi almeno 672 civili, la maggior parte dei quali per mano del gruppo ribelle ugandese delle Forze democratiche alleate (Adf), mentre le forze di sicurezza congolesi hanno ucciso 67 civili. Il rapporto, che si basa sui dati raccolti dal Kivu Security Tracker - un progetto congiunto portato avanti da Hrw e dal Congo Research Group -, mette in evidenza l'insicurezza nella regione e l'inadeguata risposta militare. Il 2 agosto, afferma il rapporto, le Adf hanno ucciso almeno 16 civili, tra cui due donne, nel villaggio di Idohu, nella provincia di Ituri, sebbene una decina di soldati dell'esercito congolese fossero presenti nel villaggio e altri fossero di stanza in un campo militare nelle vicinanze. Anche altri gruppi armati e alcuni elementi dell'esercito nazionale congolese sono stati implicati negli attacchi nell'area. "Il governo congolese può riconoscere la necessità di una maggiore sicurezza nelle province dell'Ituri e del Nord Kivu, ma l'imposizione della legge marziale non l'ha realizzata", ha affermato Thomas Fessy, ricercatore senior del Congo presso Hrw. "Nonostante gli sforzi del governo per trasformare le sue azioni in successi militari, molte persone nell'est del Congo vivono ancora nella costante paura del prossimo massacro", ha aggiunto. (segue) (Res)