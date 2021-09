Congo-Kinshasa: Hrw, i massacri nelle province orientali proseguono nonostante la legge marziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'imporre la legge marziale, nel maggio scorso, il presidente Felix Tshisekedi ha affermato che il controllo militare avrebbe ripristinato la sicurezza nella regione, tuttavia - è la denuncia di Hrw - il numero di civili uccisi negli attacchi è rimasto sostanzialmente invariato. Nonostante le numerose vittime civili, il portavoce del governo Patrick Muyaya, che ha visitato la provincia di Ituri lo scorso 21 agosto, ha affermato che i risultati della legge marziale fino ad oggi sono stati "molto incoraggianti", definendo la legge marziale una "terapia d'urto" che non sarà permanente. “Siamo convinti che la soluzione non può essere solo militare, ma deve partire dalla parte militare”, ha detto. Tuttavia, dalla dichiarazione della legge marziale, i dati del Kivu Security Tracker non mostrano alcuna indicazione sul fatto che le forze congolesi abbiano intensificato le operazioni militari per migliorare la protezione civile nelle aree più a rischio. Il 27 agosto, secondo le Nazioni Unite, sospetti combattenti Adf hanno ucciso almeno 19 civili e ne hanno rapiti molti altri a Kalunguta, nel territorio di Beni. I media locali hanno inoltre riferito che sospetti combattenti dell'Adf il 1 settembre hanno ucciso almeno quattro persone in un'imboscata a un grande convoglio civile scortato da militari congolesi e dalle forze di pace delle Nazioni Unite vicino a Komanda, nell'Ituri. Due giorni dopo, l'Adf avrebbe colpito a morte 30 civili nel villaggio di Makutano, nell'Ituri. (segue) (Res)