Congo-Kinshasa: Hrw, i massacri nelle province orientali proseguono nonostante la legge marziale (3)

- Le operazioni militari congiunte che coinvolgono l'esercito congolese e le forze di pace delle Nazioni Unite sono iniziate ad agosto nel territorio di Beni. Le forze di pace, schierate nell'ambito della Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Congo (Monusco), forniscono supporto aereo e logistico, capacità di intelligence e sorveglianza e la Force Intervention Brigade (Fib), un'unità di combattimento. Informazioni credibili citati nel rapporto affermano che le truppe congolesi hanno recentemente utilizzato l'etnia banyabwisha del Nord Kivu, compresi i recenti disertori dell'Adf, come forze per procura per combattere i militanti ugandesi nell'area di Tchabi, nell'Ituri. Le autorità congolesi dovrebbero indagare con urgenza sull'uso delle forze per procura e smobilitare tutti gli ex combattenti dell'Adf, ha affermato Hrw. Inoltre, il 12 agosto il movimento dei cittadini Lotta per il cambiamento (Lucha) ha invitato le autorità a porre fine alla legge marziale nelle province di Ituri e Nord Kivu. Il gruppo ha affermato che, nonostante le promesse del presidente Tshisekedi, gli attacchi contro i civili non sono diminuiti e che le autorità hanno utilizzato la legge marziale per restringere drasticamente le libertà fondamentali di espressione e associazione. (segue) (Res)