Congo-Kinshasa: Hrw, i massacri nelle province orientali proseguono nonostante la legge marziale (4)

- Il governo ha anche affermato che la legge marziale aveva lo scopo di eliminare le reti militari corrotte. A seguito di un'indagine condotta dall'ispettore generale dell'esercito, Gabriel Amisi, noto anche come "Tango Four", i funzionari militari hanno affermato di aver arrestato diversi ufficiali presumibilmente coinvolti nell'appropriazione indebita di fondi, appropriazione indebita e mantenimento di libri paga falsi di militari inesistenti. Il governo, chiede Hrw, dovrebbe garantire che le persone arrestate siano perseguite equamente ed estendere le indagini agli alti ufficiali militari soggetti a sanzioni internazionali, implicati in gravi abusi o sospettati di trarre profitto da attività illegali, incluso Amisi. Inoltre, esorta ancora il rapporto, le autorità congolesi, con l'assistenza di Monusco, dovrebbero adottare misure per ristabilire la fiducia con le popolazioni civili, anche rafforzando le reti di preallarme e consultando le comunità e i gruppi civici sulle esigenze di protezione. Le autorità dovrebbero quindi adottare tutte le misure possibili per proteggere i civili, anche rispondendo prontamente a coloro che coraggiosamente li informano dell'attività e dei movimenti dei gruppi armati, mentre le unità dell'esercito congolese schierate nelle operazioni dovrebbero essere attentamente interrogate per identificare e sospendere i soldati e gli ufficiali implicati in abusi o che collaborano con gruppi armati. I ribelli Adf hanno giurato fedeltà allo Stato islamico nel 2019, ma l'entità dei legami tra i due gruppi armati rimane poco chiara. (Res)