Sardegna: Speranza, subito 120 mila dosi vaccino contro febbre catarrale degli ovini

- “Nel corso di un incontro si è concordato di procedere tempestivamente con le vaccinazioni nelle zone più a rischio attraverso l’utilizzo di 120 mila dosi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo in Aula alla Camera a una interrogazione sulle iniziative volte a fronteggiare nuovi focolai di febbre catarrale degli ovini in Sardegna, in particolare attraverso l'immissione in ruolo di nuovi medici veterinari. Per l’avvio delle vaccinazioni “le autorità regionali hanno informato che è iniziata la ricognizione per reperire ulteriori 600 mila dosi di vaccino e che per l’avvio delle vaccinazioni i servizi veterinari locali saranno supportati da ulteriori 90 medici veterinari”, ha aggiunto il ministro ricordando che “la situazione è costantemente monitorata e che ogni ulteriore iniziativa sarà adottata per supportare la Regione”. (Rin)