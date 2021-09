Milano 2021: Bastoni (Lega), su affissioni ritardi ingiustificati, Prefetto intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritardi “ingiustificati per assegnazione spazi su tabelloni elettorali, manifesti dei partiti e dei candidati in giacenza: il Prefetto intervenga e proceda a commissariamento del comune di Milano come previsto all'articolo 2 della legge 212/56”. Lo afferma in una nota Max Bastoni, consigliere regionale della Lega e candidato alle prossime elezioni amministrative di Milano. "Sono numerose le richieste di chiarimento al comune in merito alla giacenza di manifesti elettorali nei depositi comunali per non precisati ricorsi, mentre sarebbe stato più logico predisporre le assegnazioni lasciando degli spazi vuoti per eventuali integrazioni e invece a poco più di due settimane dal voto non c'è traccia di propaganda elettorale: un problema reale visto che disorienta i milanesi o costituisce, più gravemente, un colpevole silenzio su un diritto-dovere costituzionale”, ha detto, aggiungendo che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha “proposto di votare a settembre e ora sta provando ad addomesticare la campagna elettorale in una visione della città totalitaria dove esiste solo il suo pensiero”. (Com)