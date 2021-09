Colombia: oltre 600 difensori dell'ambiente uccisi dalla firma dell'accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 611 persone impegnate nella protezione dell’ambiente sono state uccise in Colombia dalla firma dell’accordo di pace tra governo e Farc, nel 2016. Lo denuncia l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz), secondo cui di questi 332 sono indigeni, 75 afrodiscendenti e 102 campesinos difensori dei territorio. In Colombia, denuncia l’organizzazione, si registrano oltre 152 conflitti ambientali per mega progetti minerario-energetici, agroindustriali e di infrastruttura. (Mec)