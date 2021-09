Sanità: Aifa presenta atlante diseguaglianze sociali nell'uso dei farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia italiana del garmaco ha presentato il primo "Atlante delle disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci per la cura delle principali malattie croniche". Come si legge in una nota "dall'analisi emerge che il consumo dei farmaci è più elevato tra i soggetti residenti nelle aree più svantaggiate, probabilmente a causa del peggior stato di salute, che potrebbe essere associato a uno stile di vita non corretto. Si tratta di un fenomeno evidente per quasi tutte le condizioni analizzate, in modo particolare per i farmaci antipertensivi, ipolipemizzanti e, nelle donne, per gli antiosteoporotici". Il direttore generale Nicola Magrini ha spiegato: "L'obiettivo di questa nuova pubblicazione, che arricchisce la costellazione dei rapporti Osmed, è stato valutare come nell'ambito di un sistema universalistico, come il servizio sanitario nazionale, l'accesso al farmaco per le principali malattie croniche sia correlato ad alcuni fattori socio-economici come l'istruzione, l'occupazione, la composizione del nucleo familiare, la densità e la condizione". (segue) (Ren)