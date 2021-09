Guinea-Conakry: Hrw, giunta militare ripristini diritti umani fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare responsabili del colpo di stato in Guinea che ha estromesso il presidente Alpha Condé dovrebbe ripristinare immediatamente i diritti umani fondamentali. È l'appello rivolto dall'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) che in un comunicato diffuso oggi chiede ai golpisti il rispetto dei diritti all'interno delle forze di sicurezza e un trattamento "umano" per l'ex presidente Condé e di tutti gli altri detenuti. Tutti i detenuti, si legge nella nota, dovrebbero essere portati davanti a un giudice o rilasciati, e chiunque sia detenuto arbitrariamente dovrebbe essere rilasciato immediatamente. I leader e le forze del golpe dovrebbero inoltre proteggere le vite e le proprietà di tutti i cittadini guineani. "I disordini generati dal recente rovesciamento del governo non devono creare un vuoto nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali", ha affermato Ilaria Allegrozzi, ricercatore senior per l'Africa presso Hrw. “Le nuove autorità dovrebbero garantire il rispetto dei diritti umani di tutti i guineani, compreso il loro diritto di voto libero alle elezioni”, ha aggiunto. (segue) (Res)