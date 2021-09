Guinea-Conakry: Hrw, giunta militare ripristini diritti umani fondamentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 5 settembre gli ufficiali dell'esercito guineano dell'autoproclamato Comitato nazionale per la riconciliazione e lo sviluppo (Cnrd) hanno rovesciato il presidente Condé, 83 anni, che aveva ottenuto un contestato terzo mandato dopo aver vinto le elezioni presidenziali dell'ottobre 2020. Nell'annunciare la presa del potere in un comunicato letto in diretta televisiva, il colonnello Mamady Doumbouya, capo delle forze speciali della Guinea, ha proclamato lo lo scioglimento del governo, delle istituzioni e della Costituzione e imposto un coprifuoco nazionale, giustificando il colpo di mano con "la politicizzazione della pubblica amministrazione, la povertà e la corruzione endemica" che hanno attanagliato il Paese. Lo scorso 7 settembre le nuove autorità militari hanno annunciato il rilascio di 79 prigionieri politici, in gran parte oppositori di Condé, tra cui i leader e i membri del principale partito di opposizione, l'Unione delle forze democratiche della Guinea (Ufdg), e del Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc), una coalizione di gruppi della società civile guineana e partiti di opposizione. (segue) (Res)