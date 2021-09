Roma 2021: Calenda, da ministro aperto per Raggi tavolo per città, ma da lei nessuna risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho lavorato 12 mesi con" Virginia Raggi "ad un tavolo per Roma chiesto dai sindacati, mobilitando il mobilitabile. Facendo anche delle cose e finanziandole, dal convention bureau per prendere il turismo congressuale al mercato del cinema che oggi è una realtà molto forte. La verità è che dall’altro lato non c’era nessuna risposta. Un dato che è sotto gli occhi di tutti che i soldi che vengono dati al Comune non vengono spesi. Se non li spendi, poi non ti puoi lamentare del fatto che non ti si aiuta, uno ti può aiutare se ti vuoi aiutare da sola". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione a margine dell’evento organizzato dalle Acli di Roma per la presentazione di un rapporto questa mattina in Aula Giulio Cesare in Campidoglio, rispondendo alla domanda sull’accusa di Raggi di non aver fatto nulla per Roma mentre era ministro. (Rer)