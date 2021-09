© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, ha posto in Senato la fiducia sul decreto Green pass nel testo approvato dalla Camera. La presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha convocato la Conferenza dei capigruppo per stabilire i tempi di discussione e del voto.(Rin)