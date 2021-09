Energia: Fontana, nucleare a oggi è verde e sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi il nucleare “è sicuro, verde e non emette alcun tipo di sostanza inquinante: quindi può e deve essere preso in considerazione, tenendo conto non solo del rincaro delle bollette, ma anche del fatto che dipendiamo in maniera troppo preponderante dall'estero”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando a “Bergamo Tv”. “Credo quindi che sia giusto, come sta facendo la Lega, spingere in questa direzione”, ha concluso.(Rem)