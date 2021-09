Roma 2021: Trancassini (Fd'I), Michetti è facile trovarlo nelle strade in mezzo alla gente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda dopo essersi fatto eleggere in Europa ha disertato la gran parte delle sedute all'europarlamento. Anche perché, poco dopo le elezioni, ha deciso che per le sue mire politiche, era meglio farsi uno spot candidandosi sindaco di Roma". Così il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini. "Dov'è Michetti? È molto facile trovarlo - spiega - È nelle piazze, nelle strade, nei quartieri ad ascoltare i cittadini, a stringere loro le mani. In quelle piazze e in quei quartieri nei quali chi ha fallito e chi non ha argomenti fa bene a tenersene lontano, visto anche quello che è successo a Gualtieri l'altro gionro con i lavoratori di Alitalia e i fischi assordanti ricevuti. Sulla Raggi stendiamo un velo pietoso. Poi, comunque, al termine delle elezioni, potranno trovarlo direttamente in Campidoglio", conclude Trancassini. (Com)