Congo-Kinshasa: direttore di "Actualité" malmenato e arrestato dalle forze di polizia

- L'arresto del giornalista congolese Patient Ligodi, malmenato dalle forze di polizia a Kinshasa durante una manifestazione non autorizzata, sta suscitando vive reazioni in Repubblica democratica del Congo (Rdc). In un messaggio pubblicato su Twitter, la Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Rdc (Monusco) ha condannato "il brutale arresto" del giornalista freelance, aggiungendo che "i giornalisti devono poter lavorare liberamente". Direttore del quotidiano "Actualité", Ligodi è stato arrestato mentre copriva la manifestazione, tenuta ieri nella capitale; video circolanti sui social media mostrano l'intervento brutale degli agenti, che dopo averlo malmenato lo hanno caricato sull'auto di servizio e lo hanno portato in una postazione di polizia. "Le immagini del suo arresto sono insopportabili", ha denunciato il quotidiano, chiedendo il rilascio immediato del professionista. L'episodio è stato condannato anche dal governo di Kinshasa, che tramite il portavoce Patrick Muyaya lo ha ufficialmente definito "un errore" denunciato al capo della polizia, Dieudonné Amuli. "Sono in corso le indagini e gli autori saranno severamente puniti. La sicurezza e l'integrità fisica dei giornalisti è per noi una priorità", ha scritto su Twitter il portavoce. Parole condivise anche dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Kinshasa, Mike Hammer, che le ha rilanciate a sua volta su Twitter. Si attendono aggiornamenti sul suo rilascio. (Res)