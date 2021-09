Roma 2021: Calenda, in giunta Gualtieri ci saranno M5s, lo sanno ma non lo dicono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ evidente che ci saranno, è il segreto di Pulcinella. E’ evidente che al secondo turno entreranno assessori dei Cinque stelle, forse quelli che si sono differenziati da Raggi. E’ quello che hanno fatto alla Regione. Lo sanno ma non lo dicono perché sanno che i loro elettori non li voteranno mentre sperano che a babbo morto... Penso che sia sbagliato come è sbagliato presentarsi con 7-8 liste dove c’è di tutto. Noi ne abbiamo fatta una sola, forse è più rischioso ma è più serio”. Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma di Azione a margine dell’evento organizzato dalle Acli di Roma per la presentazione di un rapporto questa mattina in Aula Giulio Cesare in Campidoglio, rispondendo alla domanda su ipotesi della presenza di esponenti M5s in eventuale giunta Gualtieri. (Rer)