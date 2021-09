Speciale difesa: Armenia, segretario generale Csto, Paese ospiterà prossimo incontro ministri Esteri nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo incontro dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) si terrà nella prima metà del 2022 in Armenia. Lo ha annunciato il segretario generale della Csto, Stanislav Zas. "Una decisione è stata presa per tenere incontri regolari del Consiglio dei ministri degli Esteri, del Consiglio dei ministri della Difesa e del comitato dei segretari dei Consiglio di sicurezza nella prima metà del 2022 in Armenia", ha dichiarato Zas. (Rum)