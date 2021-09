Speciale difesa: Mali, Francia preoccupata per eventuale accordo fra le autorità di Bamako e il gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese, Florence Parly, ha messo in guardia le autorità di transizione del Mali dal concludere un accordo con la società di sicurezza privata russa Wagner, definendo il potenziale accordo come "estremamente preoccupante" dal momento che minerebbe gli sforzi della Francia per contrastare la minaccia jihadista nella regione del Sahel. "Se le autorità maliane stipulassero un contratto con Wagner, sarebbe estremamente preoccupante e contraddittorio, incoerente con tutto ciò che abbiamo fatto per anni e che intendiamo fare per sostenere i Paesi della regione del Sahel", ha detto Parly nel corso di un'audizione a una commissione parlamentare. Una cooperazione tra la giunta al potere in Mali e la compagnia russa Wagner “è assolutamente inconciliabile” con la presenza di una forza francese sul territorio, aveva affermato in precedenza il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Yves Le Drian. Il capo della diplomazia francese ha ricordato che unità della Wagner si sono già distinte in Siria e nella Repubblica Centrafricana per “abusi, furti e violazioni di tuti i generi e non possono corrispondere ad una soluzione”, ha affermato Le Drian. In precedenza un portavoce del ministero della Difesa del Mali non ha negato la notizia, circolata lunedì scorso su diversi media internazionali, secondo cui le autorità di Bamako sarebbero vicine al raggiungimento di un accordo con il gruppo Wagner per l'invio di un migliaio di mercenari russi. Stando alle stesse fonti, l’accordo potrebbe garantire al gruppo Wagner anche l’accesso a tre giacimenti minerari, due d’oro e uno di magnesio. (Res)