Speciale difesa: Libia, Lavrov, Mosca condanna "azioni occidentali" che causano crisi migratoria

- La Russia condanna le "azioni dei Paesi occidentali in Libia" e non condividerà con loro l'onere della responsabilità per le conseguenti crisi migratorie. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando ai giornalisti a margine della riunione dei ministri degli Esteri e della Difesa e dei segretari dei Consigli di sicurezza dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) a Dushanbe, in Tagikistan. "I migranti illegali hanno iniziato a muoversi verso nord, attraverso la Libia bombardata, e quando l'Unione europea si è resa conto che questo fardello era troppo pesante per lei, ha iniziato a sollecitare tutti gli altri a condividere il peso della responsabilità per il destino di questi migranti. Non condivideremo l'onere della responsabilità per ciò che da parte nostra non solo non è stato sostenuto, ma è stato condannato", ha precisato il ministro degli Esteri russo. (Rum)