Speciale difesa: Taiwan, al via la 44ma esercitazione militare di Wan An

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 44ma esercitazione annuale di Wan An, che simula un attacco aereo da parte delle Forze armate cinesi, si terrà oggi in tutta Taiwan dalle 13:30 alle 14. Il ministero della Difesa taiwanese ha deciso di non imporre ordini di evacuazione o controlli del traffico durante l'esercitazione al fine di seguire le linee guida per la prevenzione dell'epidemia di Covid-19. Questa edizione dell'esercitazione interesserà anche le isole periferiche, secondo quanto riferito dal ministero. Durante l'esercitazione, il sistema di allerta invierà messaggi di testo ai telefoni cellulari dei residenti nell'Isola. (Cip)