Speciale difesa: Afghanistan, Csto fornirà assistenza al Tagikistan in caso di aggravamento della situazione al confine

- Gli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (Csto) forniranno assistenza al Tagikistan in caso di aggravamento della situazione al confine con l'Afghanistan. Lo ha annunciato il segretario generale della Csto Stanislav Zas ai giornalisti, a seguito di una riunione congiunta del Consiglio dei ministri della Difesa, degli Esteri e del Comitato dei segretari dei Consigli di sicurezza della Csto. "Gli Stati membri della Csto sono unanimi e hanno ribadito ancora una volta la loro posizione comune. In caso di aggravamento della situazione ai confini meridionali della Csto, il Tagikistan riceverà tutta l'assistenza militare e diplomatica necessaria", ha affermato Zas. (Rum)