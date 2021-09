Speciale difesa: von der Leyen, dichiarazione con Nato entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell'anno sarà presentata una dichiarazione congiunta tra Unione europea e Nato. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione europea. "Ci sono questioni profonde che gli alleati dovranno affrontare in seno alla Nato" rispetto alla crisi afgana e alle lezioni che porta con sé. "Ma di sicuro non si può parlare di sicurezza e difesa riducendo la cooperazione. Per questo stiamo lavorando con Stoltenberg su una nuova dichiarazione congiunta Ue-Nato che verrà presentata prima della fine dell'anno", ha spiegato. (Beb)