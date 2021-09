Speciale difesa: Venezuela, opposizione pronta a proseguire dialogo nonostante inclusione Alex Saab in delegazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Piattaforma unitaria, che fa riferimento al leader oppositore venezuelano Juan Guaidò, ha dichiarato la sua volontà di andare avanti con i negoziati con il governo di Caracas nonostante la decisione della delegazione di Maduro di includere tra i suoi membri Alex Saab, l'uomo d'affari arrestato a Capo Verde a metà 2020 e in procinto di essere estradato negli Stati Uniti. In un comunicato, ripreso dallo stesso Guaidò sui suoi canali social, la Piattaforma definisce l’inclusione di Saab una “strategia di difesa del regime a fronte di un processo giudiziario tra due Paesi con separazione dei poteri e democrazia”. La Piattaforma chiede quindi al Regno di Norvegia, che funge da mediatore nel dialogo, di garantire “il rispetto da parte della delegazione del regime delle norme di riservatezza legate al processo in corso”. “Convertire questo processo in una guerra di microfoni fa molto danno al negoziato e la nostra delegazione ha sempre evitato di farlo”, si legge nel comunicato. (Vec)