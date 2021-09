Speciale difesa: von der Leyen, con Macron vertice europeo sul tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la presidenza di turno della Francia si terrà un vertice sulla difesa europea, "perché è tempo che l'Unione europea passi al livello successivo". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione europea. "Possiamo fare molto a livello europeo e anche gli Stati membri devono fare di più. Questo comincia da una valutazione comune delle minacce e da un approccio comune alla loro gestione. La Bussola strategica è una chiave essenziale in questo contesto e dobbiamo decidere come vogliamo utilizzare tutte le possibilità che già sono previste dal Trattato", ha detto. "Per questo, sotto la presidenza francese, il presidente Emmanuel Macron e io organizzeremo un vertice sulla difesa europea. E' giunta l'ora che l'Europa passi al livello successivo", ha sottolineato. (Beb)