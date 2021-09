© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stare a sentire la Raggi è come sedersi ad un cabaret: secondo lei Roma è migliorata, ma parla la realtà. Il piano rom ha mancato di raggiungere gli obiettivi prefissati: è un fatto. E' costato milioni di euro all'amministrazione capitolina e ha posto in essere scelte rifiutate dagli stessi rom. Vittoria? Solo propaganda". E' quanto dichiara in una nota il coordinatore regionale della Lega Claudio Durigon.(Com)