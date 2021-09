Lombardia: le politiche per la ripartenza al centro del convegno organizzato da Spi Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un clima di fiducia straordinario che accomuna imprese e consumatori, ma la povertà aumenta perché la ripresa economica vede alcuni settori fortissimi che hanno compreso il nuovo e altri che vanno malissimo: per questo serve un dialogo tra i settori più forti e quelli più deboli. Lo ha detto Lucio Poma, capo economista di Nomisma, in occasione del convegno “Lombardia, quali politiche per la ripartenza” promosso da Spi Lombardia. “Nello specifico la Lombardia è sì una regione che va bene dal punto di vista economico, ma non presenta più quello slancio dinamico che la caratterizzava: è importante che la struttura del sistema produttivo regionale si adatti al nuovo modello di mercato”, ha spiegato. Spi Cgil Lombardia, ha continuato il segretario generale Valerio Zanolla, vuole “guardare al futuro e per questo desideriamo partecipare e dare il nostro contributo al dibattito sullo sviluppo del Paese e della nostra Regione: ogni proposta per essere convincente deve partire dalla conoscenza della realtà ed è per questo che abbiamo presentato oggi i dati della ricerca curata da Nomisma”. Sono numeri preziosi, ha concluso, che serviranno “per elaborare le nostre proposte per la ripartenza, per favorire una migliore negoziazione sociale e territoriale in ottica di sviluppo sostenibile”. (Com)