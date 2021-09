Ue: Benifei (Pd) a von der Leyen, vogliamo vedere messe in pratica le parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vedere messe in pratica le parole. E' quello che ha chiesto, nel suo intervento durante il dibattito sullo stato dell'Unione europea, il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Cosa direbbe Altiero Spinelli e le madri e i padri fondatori dell'Unione europea guardando a questi ultimi vent'anni, iniziati con l'esplosione della globalizzazione e con l'attacco alle Torri Gemelle e all'Afghanistan? Ci direbbero: 'Quanto tempo avete perso mentre il mondo correva!' Ma ci direbbero anche che oggi finalmente siamo sulla buona strada", ha detto. "I drammi che abbiamo vissuto hanno portato a una reazione: oggi lavoriamo al debito e alla fiscalità comune, a riformare le regole di bilancio, abbiamo una campagna vaccinale imponente che deve proseguire, così come la costruzione di un'Europa sociale, la sovranità tecnologica, la transizione ambientale, la difesa comune, i corridoi umanitari, la tutela dei diritti Lgbti e delle donne", ha aggiunto. "Su tutti questi temi, lei ha usato parole coraggiose, ma vogliamo vederle messe in pratica. Se lo farà, avrà il Parlamento dalla sua parte. Un'Europa federale, solidale e democratica, può sembrare impossibile, ma non è così: come abbiamo sentito dalla nostra Bebe Vio, 'allora si può fare', anzi, si deve fare", ha concluso. (Beb)