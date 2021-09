Milano: arrestati un 57enne e un 44enne specializzati nella truffa dello specchietto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati fermati ieri, dagli agenti della polizia di Stato, due italiani di 57 e 44 anni che avevano tentato di rubare 200 euro a un 31enne tramite la truffa dello specchietto. I due percorrevano viale Lancetti a bordo di una Bmw, quando sono stati notati dalla vittima per le strane manovre che facevano. L'auto dei malviventi, infatti, continuava a viaggiare per pochi metri e poi accostarsi, finché il 31enne - che si trovava davanti a loro - ha deciso di fermarsi per lasciarli passare. Nel momento in cui ha accostato ed è stato affiancato per il sorpasso dalla Bmw dei ladri, ha visto uno dei due sporgere il braccio dal finestrino e subito dopo ha sentito un rumore. A quel punto i due malviventi gli hanno chiesto di scendere dall'auto, tentando di convincerlo che aveva danneggiato il loro specchietto e che volevano 200 euro per comprarne uno nuovo. Non avendo denaro con sé, il 31enne si è diretto verso uno sportello bancomat insieme ai ladri per prelevare i contanti, e proprio durante il tragitto ha chiamato la polizia per raccontare ciò che stava accadendo. All'arrivo al bancomat in via Farini, i due - entrambi con precedenti specifici, uno con un foglio di via da Milano e l'altro con un obbligo di soggiorno - si sono trovati davanti le volanti della polizia e sono stati arrestati. (Rem)