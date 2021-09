Milano 2021: Scurati (Lega), distribuzione materiale del Pd davanti le scuole gesto sgradevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di lunedì, a conclusione del primo giorno di scuola, alcuni candidati del Pd si sono prodigati nel distribuire il proprio materiale elettorale ai genitori che attendevano i propri figli. La scuola e gli spazi adiacenti devono rimanere estranei alla propaganda elettorale che gode di altri canali per la diffusione. Lo afferma in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, segnalando quanto accaduto lunedì mattina in via Lulli a Milano davanti alle scuole medie statali "Quintino di Vona". "Presentarsi all'uscita di scuola è a dir poco imbarazzante, approfittare della scuola per fare propaganda significa non agire nell'interesse dei nostri ragazzi soprattutto se piccoli". La distribuzione del materiale è stata segnalata agli esponenti della Lega da alcuni genitori. "Vista l'inerzia dell'amministrazione comunale a organizzare gli spazi per i manifesti elettorali - prosegue Scurati - oltre agli abusi commessi dal Pd che affiggono senza autorizzazione, non vorrei che la sinistra milanese si metta a rincorrere gli elettori fino agli ingressi delle scuole dei propri figli". (Com)