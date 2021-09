Ue: Evi (Europa Verde), discorso von der Leyen condivisibile, ma assenti Pac e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sullo stato dell'Unione è "condivisibile sotto molti aspetti, ma tanti altri sono stati taciuti". Lo ha dichiarato l'eurodeputata e co-portavoce nazionale di Europa Verde, Eleonora Evi. "Di certo il richiamo alla forza con la quale abbiamo fronteggiato la pandemia non può esimersi dall'evidenziare anche le tante ombre che hanno contraddistinto la lotta al Covid; in primis per le disuguaglianze tra gli Stati membri in termini di possibilità e accesso ai vaccini", ha affermato. "La pandemia, inoltre, ha messo in luce ancora una volta la maggiore esposizione delle donne al rischio di perdere il lavoro e di essere vittime di episodi di violenza domestica. A tal proposito, accogliamo con favore la proposta di una nuova norma sul contrasto della violenza di genere, ma ad essere rimossi devono essere a monte gli ostacoli che impediscono una piena autonomia economica e, quindi, decisionale, delle donne", ha aggiunto. "Assolutamente condivisibile la necessità di una proposta per tutelare i giornalisti e la libertà di espressione, principio fondante della nostra Unione. Ai nomi di Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak e Peter de Vries citati dalla presidente von der Leyen, che non dovremmo mai dimenticare, aggiungerei quello di Julian Assange, vittima dello stesso sistema di bavaglio per il quale la verità assume sempre le connotazioni di un problema", ha proseguito. (segue) (Beb)