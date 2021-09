Ue: Evi (Europa Verde), discorso von der Leyen condivisibile, ma assenti Pac e commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo con favore anche la creazione del programma Alma per aiutare i giovani europei che non hanno impiego, né istruzione, perché è questo che l'Europa deve fare, impegnarsi a non lasciare indietro nessuno. Ma non è possibile delineare l'Europa del futuro prescindendo dalle sfide ambientali che siamo chiamati a combattere, a partire da quella climatica", ha sottolineato. "Ecco perché è importante che siano i prodotti green ad essere esentati dal pagamento dell'Iva, più che quelli militari; ecco perché occorre ribadire che il pacchetto Fit for 55, sebbene rappresenti un passo nella giusta direzione, non risulta adeguato ad affrontare l'urgenza, perché le misure previste richiedono un periodo di attuazione troppo lungo", ha specificato. "Ed ecco perché il silenzio sulla nuova Pac è stato assordante: non possiamo permettere che un terzo del bilancio europeo vada investito a sostegno di attività dall'impatto devastante sul clima, come gli allevamenti intensivi. E naturalmente il cambiamento deve riguardare anche il nostro sistema alimentare, che abbiamo il dovere di rendere più sostenibile con un'alimentazione che preveda un minor consumo di carne e incentivi pratiche biologiche in agricoltura. Purtroppo non una parola è stata spesa su questo tema fondamentale", ha affermato. (segue) (Beb)