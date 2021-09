Ue: Evi (Europa Verde), discorso von der Leyen condivisibile, ma assenti Pac e commercio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma c'è un altro grande assente nel discorso della presidente von der Leyen: gli accordi commerciali, come quello tra Ue e Paesi del Mercosur, che avrebbe ripercussioni enormi non solo sull'ambiente, ma anche sui diritti delle popolazioni indigene, ultima roccaforte per proteggere la foresta Amazzonica dalle mire dell'agribusiness", ha proseguito Evi. Infine, "l'immagine di determinazione rappresentata dalla (campionessa paralimpica) Bebe Vio deve ispirarci ad avere lo stesso coraggio nell'appropriarci del futuro che vogliamo, un futuro che senza mettere al centro le politiche ambientali e climatiche rischia di avere un orizzonte molto ridotto", ha concluso. (Beb)