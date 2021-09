Milano 2021: Gussoni (Fd'I), ciclabile Buenos Aires intervento strampalato della giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di esponenti di Fratelli d'Italia ha organizzato oggi in corso Buenos Aires, un sit-in e un gesto di protesta nei confronti della pista ciclabile da poco allestita dall'attuale amministrazione comunale. Un "abbattimento simbolico" in cui si è voluto dare "l'immagine di quello che dovrebbe essere la fine di questa ciclabile con questo cordolo pericoloso, che potrebbe far 'decollare' letteralmente un motociclista che di notte potrebbe non vederlo – ha spiegato Maurizio Gussoni, candidato a presidente del Municipio 3 con Fratelli d'Italia – è tutto un intervento strampalato inventato solo per dare immagine a una giunta che la stava perdendo". La ciclabile "poteva essere fatta in una strada adiacente e senza sconvolgere un corso in cui, oggi come oggi, anche un disabile non riesce a uscire dalla propria auto" ha concluso Gussoni (Rem)